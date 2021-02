Branche sieht Impfstoffproduktion in Österreich skeptisch

Zwei Firmen in Österreich

Laut "Morgenjournal" gibt es überhaupt nur zwei Firmen in Österreich, die dazu in der Lage wären: Pfizer mit seinem Werk in Orth an der Donau in Niederösterreich und Novartis/Sandoz in Kundl in Tirol. Novartis unterstützt bereits die Herstellung des Pfizer/BioNTech-Impfstoffs - allerdings in der Schweiz. Weitere Gespräche über andere Orte seien erst am Anfang, hieß es im Radiobericht.

Pfizer in Orth an der Donau ist derzeit auch schon mit der Produktion von zwei Impfstoffen - gegen Zecken und Meningokokken - ausgelastet. "Die derzeitigen Ressourcen würden es uns nicht ermöglichen, hier zusätzliche Impfstoffe in Orth an der Donau zu produzieren", so Martin Dallinger von der Pfizer Corporation Austria. Mittel- oder langfristig sei es aber vorstellbar, das Werk in Orth an der Donau zu erweitern, so Dallinger laut Ö1.