Blasenentzündung: Patientin macht Ärger über Ärzte Luft

Entzündungen der Harnwege gehören zu den häufigsten Infektionen bei Frauen. Zwischen 50 und 60 Prozent der weiblichen Bevölkerung leiden zumindest einmal in ihrem Leben daran. Für viele Frauen wird der Harnwegsinfekt (" Blasenentzündung"), der in erster Linie durch ständigen Harndrang und Schmerzen beim Wasserlassen gekennzeichnet ist, zum chronischen Problem. Oft leiden die Betroffenen mehrmals pro Jahr oder gar monatlich an den Symptomen.

Viele Frauen fühlen sich von ihren behandelnden Ärzten offenbar nicht ernstgenommen, wie eine aktuelle Twitter-Diskussion zeigt. Vor wenigen Tagen teilte eine Frau namens Christina einen wütenden - wenngleich humorigen - Beitrag auf Twitter. Darin macht sie ihrem Ärger darüber Luft, dass ihre Beschwerden von Ärzten oft als Lappalien abgetan werden und sie halbherzige Ratschläge bekommt. "Wir brauchen eine Disney-Prinzessin, die chronische Blasenentzündung hat, die zum Doktor geht und der Doktor sagt ihr, dass sie immer nach dem Sex pinkeln muss und die Prinzessin sagt ihm, dass sie das bereits tut und dann sagt der Doktor, dass das alles ist, was er ihr raten kann", schrieb sie in Anspielung auf Unterhaltungen mit Ärzten, die sie bereits des Öfteren geführt hat.