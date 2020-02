Bizarrer #nowater-Trend: Warum Influencer jetzt dem Wasser abschwören

Krug auf dem Büroschreibtisch, Erinnerung am Smartphone, Klebenotiz am PC-Monitor: Täglich genügend Wasser zu trinken, fällt vielen alles andere als leicht. Die "gute" Nachricht: Wassertrinken scheint ohnehin out zu sein. Zumindest propagieren das derzeit eine Handvoll Wellnessblogger auf Social Media.

Wie der britische Ableger des Lifestylemagazins Vice kürzlich berichtete, wird der Verzicht auf Wasser von Influencern auf Instagram gepriesen. Statt Flüssigkeit zu trinken, ziehen es besagte Blogger vor, Wasser zu "essen" – in Form von püriertem Obst und Gemüse.

H2O-Abkehr

"Ich glaube, dass man sich nicht mit Wasser hydriert – Wasser spült den Körper nur", wird Influencerin Alise Miksta, die ihren Wasserverzicht seit rund einem halben Jahr im Netz kundtut, von Vice zitiert. "Wenn man also Rohkost und Obst isst, braucht man in Wahrheit kein Wasser." Auf dem sozialen Netzwerk zeigt sich die 30-Jährige mit literweise Wassermelonensaft: "Wassermelone besteht zu 90 Prozent aus Wasser und das ist mein Lieblingswasser", schreibt die gebürtige Lettin, die derzeit in Dubai lebt, dort. Vor fünf Jahren sei sie bei einem Aufenthalt in einem indischen Ashram zur H2O-Abkehr inspiriert worden. Mittlerweile hat sie ihren Wasserkonsum fast gänzlich eingestellt.