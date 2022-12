Biontech startete klinische Studie mit Malaria-Impfstoff

"Der Beginn dieser Studie ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg, einen Beitrag zur Bek√§mpfung von Krankheiten mit hohem medizinischem Bedarf zu leisten", erkl√§rte Medizin-Vorstand und Biontech-Mitgr√ľnderin √Ėzlem T√ľreci. Ziel sei die Entwicklung eines mRNA-basierten Impfstoffs, der dazu beitragen k√∂nne, Malaria zu verhindern und die Sterblichkeit zu senken.

Zuwachsrate von Malaria verlangsamt sich

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass 2021 weltweit etwa 619.000 Menschen an Malaria starben, etwas weniger als die rund 625.000 im Jahr davor. Die Krankheitsfälle stiegen zwar auf 247 Millionen an, doch die Zuwachsrate habe sich verlangsamt, hieß es. Rund 95 Prozent der Erkrankungen und Todesfälle wurden in Afrika registriert.

Wissenschafter arbeiten weltweit seit Jahrzehnten an einem Vakzin gegen Malaria. Der bisher einzige Impfstoff Mosquirix von GlaxoSmithKline (GSK) ist das Ergebnis jahrelanger klinischer Studien; er kommt trotzdem nur auf einen Wirkungsgrad von 30 Prozent.

Biontech baut derzeit eine Produktionsst√§tte f√ľr mRNA-Impfstoffe in Ruanda. Voraussichtlich ab 2024 k√∂nnen dort der Covid-19-Impfstoff von Biontech/Pfizer und potenziell auch mRNA-Impfstoffe etwa gegen Tuberkulose und Malaria im Fall einer Zulassung hergestellt werden.