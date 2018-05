Bill Gates: Trump kennt Unterschied zwischen HIV und HPV nicht

In Österreich haben sich bisher rund 12.000 bis 15.000 Menschen mit HIV infiziert. Etwa die Hälfte der Betroffenen lebt in Wien, zwei Drittel davon sind Männer. Die HIV-Diagnose bedeutet kein Todesurteil mehr.

HPV

Es gibt eine Vielzahl verschiedener HP-Viren, die beim Geschlechtsverkehr über das Ejakulat des Mannes übertragen werden. Ein Teil der Viren wird im Laufe der Zeit vom Immunsystem unschädlich gemacht. Ist das nicht der Fall, treten Zellveränderungen, also Entzündungen, auf. So kann sich über Jahre hinweg aus einer HPV-Infektion Gebärmutterhalskrebs entwickeln. Der Krebsabstrich am Gebärmutterhals stellt die wichtigste Methode zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs dar. In Österreich wird Frauen seit den 1970er-Jahren der zytologische Abstrich, der PAP-Test, empfohlen. Bei dieser Untersuchung geht es darum, Zellveränderungen am Gebärmutterhals zu diagnostizieren. So können Vorstufen von Gebärmutterhalskrebs behandelt werden. Impfungen gegen HPV galten lange Zeit als umstritten. Der größte Nutzen der Impfung tritt ein, wenn sie zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem noch kein Kontakt mit HPV stattgefunden hat. Also idealerweise vor dem ersten sexuellen Kontakt. Das Bundesministerium für Gesundheit empfiehlt die HPV-Impfung als "wichtige Maßnahme im Kampf gegen Krebs".