Bier- oder Wein-Trinker: Wer hat den ungesünderen Lebensstil?

Steigt der Alkoholkonsum, sinkt die Ernährungsqualität. Das zeigen Erhebungen immer wieder. Auf den Einfluss spezifischer Alkoholtypen wurde in Forschungen aber bisher wenig Fokus gelegt, betonen die Autorinnen und Autoren in einer Aussendung zur Untersuchung . Sie wird in den kommenden Tagen im Fachblatt Nutrients im Anschluss an die Vorstellung auf einem Kongress der US-amerikanischen Lebergesellschaft veröffentlicht.

Biertrinker: männlich, jung und Raucher

In keiner der vier Konsumgruppen wurde die 80-Punkte-Marke – sie ist auf der 100-Punkte-Skala des Index gleichbedeutend mit einer ausgewogenen Ernährung – erreicht. Biertrinker erzielten mit 49 Punkten im Schnitt die niedrigsten Werte. Weintrinker erreichten 55 Punkte, und sowohl die reinen Spirituosenkonsumenten als auch die Mischtrinker erzielten knapp 53 Punkte.

Biertrinker, in Summe eher männlich, jünger, Raucher und einkommensschwächer, berichteten von der höchsten täglichen Kalorienaufnahme sowie dem niedrigsten Ausmaß an körperlicher Aktivität.

Studienleiterin Novack zufolge sind die unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten auf die Kontexte zurückzuführen, in denen die diversen Alkoholika konsumiert werden. So würde in den USA Bier häufig in Umgebungen konsumiert, in denen verfügbare Speisen tendenziell arm an Ballaststoffen und reich an Kohlenhydraten sowie verarbeiteten Fleischwaren sind – in Burgerlokalen oder Bars etwa. Wein – insbesondere Rotwein – werde hingegen oft zu Mahlzeiten gereicht, die Fleisch, Gemüse und Milchprodukte enthalten.

Denkbar sei auch das Gegenteil: Dass bestimmte Ernährungsgewohnheiten die Wahl des Alkohols beeinflussen. "Zum Beispiel können frittierte oder salzige Speisen Durst verursachen, was wiederum zu einem vermehrten Bierkonsum führen könnte", so Novack.