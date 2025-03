"In vielen Fällen kann sogar ein hohes individuelles genetisches Risiko für eine bestimmte Krankheit durch einen aktiven Lebensstil deutlich gesenkt werden", sagt die Sportmedizinerin Prim. Dr. Andrea Podolsky , Leiterin des Instituts für Präventiv- und Angewandte Sportmedizin am Uni-Klinikum Krems. Und zwar zumindest auf das Niveau von jemandem mit einem geringen genetischen Risiko, aber einem sehr ungesunden, bewegungsarmen Lebensstil.

Zudem kann Sport dabei helfen, den Kopf freizubekommen und Blockaden abzubauen. Fritz: „Wenn man nach einem anstrengenden Tag, an dem viele Informationen auf einen eingeprasselt sind, eine Runde laufen geht oder einen anderen Sport ausübt, tut das unheimlich gut. Die Wirkung ist vergleichbar mit dem Neustart eines Computers – unser überladenes Gehirn bekommt neue Ressourcen und man kann sich auf das konzentrieren, was wichtig ist“, sagt Fritz.

Eine Langzeitstudie mit 8.000 ehemaligen US-Olympiateilnehmern zeigte: "Im Schnitt leben sie um fünf Jahre länger als die Normalbevölkerung." Bewegung verlängert nicht nur die Lebenszeit, sondern verbessert vor allem die Lebensqualität , betont Sportmediziner Dr. Robert Fritz von der Sportordination in Wien . "Der Durchschnittsösterreicher verbringt seine letzten 20 Jahre nicht mehr in Gesundheit, vor allem Diabetes, Bluthochdruck, Übergewicht und die dadurch bedingten Folgeerkrankungen lassen die Lebensqualität deutlich sinken. Dabei zeigen Studien eindeutig, dass regelmäßige Bewegung entgegenwirken kann", sagt Fritz.

"Diejenigen, die sportlich gar nichts tun und diejenigen, die extrem viel tun, haben eine schlechtere Immunfunktion – grafisch entspricht das einer u-förmigen Kurve", unterstreicht Podolsky. "Wobei mit 'extrem viel' alles gemeint ist, was jemand nicht gewöhnt ist: Also etwa auch untrainiert im Urlaub plötzlich jeden Tag fünf Stunden wandern gehen, wenn man sich im Alltag sonst kaum bewegt."

Zudem fördert Bewegung die Selbstwahrnehmung und soziale Interaktion, z. B. bei Teamsport oder Gruppentraining, und hilft gegen Einsamkeit. "Große Studien haben gezeigt: Diejenigen, die körperlich aktiv sind, haben weniger Tage, an denen sie sich schlecht und depressiv fühlen", sagt Podolsky. Wer sich regelmäßig bewegt, senke zudem sein Risiko für neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer und Demenz, so Fritz.

Mythos 1: Es sollten 10.000 Schritte am Tag sein

Im Schnitt gehen die Österreicher täglich 5.351 Schritte. Die 10.000er-Marke zu erreichen, ist gar nicht so einfach, aber auch nicht notwendig. "Es gibt keine wissenschaftliche Grundlage für diese Zahl und auch keine derartige absolute Grenze", sagt die Sportmedizinerin Dr. Andrea Podolsky. „Ein positiver Gesundheitseffekt stellt sich schon viel früher ein – für ältere Menschen sind bereits 6.000 bis 7.000 Schritte sehr effektiv.“

Es kommt zudem darauf an, wie die Schritte zurückgelegt werden, sagt Sportmediziner und Marathonarzt Dr. Robert Fritz. „Der Weg im Büro zum Kopierer oder in die Küche ist nicht mit einem Spaziergang oder sportlicher Aktivität gleichzusetzen“, so Fritz. Man sollte versuchen, möglichst viel Ausdauertraining in den Alltag zu integrieren – das kann der Weg in die Arbeit, ein Spaziergang in der Mittagspause oder Stiegensteigen statt Liftfahren sein.

Besser als Schritte zu zählen, seien die Minuten pro Woche. Das optimale Fenster, wo man mit dem geringsten Aufwand den größten gesundheitlichen Nutzen erziele, liege zwischen 150 und 300 Minuten Ausdauerbewegung pro Woche in moderater Intensität, also etwa ein bisschen ein flotteres Gehen. Ist man schneller unterwegs, etwa als Jogger, dann sollten es zumindest 75 bis 150 Minuten sein, zitiert Podolsky die WHO-Bewegungsempfehlungen. Neben Ausdauer sollte auch Krafttraining eingebaut werden, Fritz empfiehlt ein- bis zweimal pro Woche.

Denn: Bereits ab dem 30. Lebensjahr kommt es zu einem Muskelabbau, der ab dem 50., 60. Lebensjahr spürbar wird. „Trainiert werden sollten die großen Muskelgruppen, etwa mit Kniebeugen oder Rückenübungen“, rät Fritz.

Mythos 2: Muskelkater ist ein Zeichen für ein effektives Training

„Nein, er ist eine Reaktion auf eine Belastung – üblicherweise 24 bis 48 Stunden danach –, die der jeweilige Muskel nicht kennt und nicht gewöhnt ist“, sagt Sportmedizinerin Podolsky. „Kleine Strukturen in den Muskelzellen werden dadurch verletzt. Die Schmerzen sind ein Symptom einer Entzündung, bei der verletzte Strukturen abtransportiert und die Zellen repariert werden.“ Wenn man mit bestimmten Bewegungen beginnt, ist die Chance, einen Muskelkater zu bekommen, wesentlich größer. Aber über die Effektivität des Trainings sagt das nichts aus: „Ich habe früher Profi-Radfahrer betreut. Einmal konnte eine Radfahrerin nach dem Tennisspielen vor Schmerzen mehrere Tage nicht radeln – diese Belastung war für sie einfach ungewohnt, sie bekam – obwohl durchtrainiert – einen Muskelkater.“

Die kleinen Muskeleinrisse heilen folgenlos aus. „Kommt es auch mehrere Wochen, nachdem man mit neuen Bewegungen begonnen hat, immer wieder zu Muskelkater, sollte man mit einem Trainer oder Sportmediziner darüber sprechen – Sport soll nicht wehtun“, betont Fritz.