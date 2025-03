Verzehr von Mangos kann positiv auf den Blutzuckerspiegel wirken

Der Verzehr von frischen Mangos könnte sich positiv auf den Insulinstoffwechsel auswirken und das Risiko für Typ-2-Diabetes senken. Das zeigt eine aktuelle Studie, die in der Fachzeitschrift Nutrients veröffentlicht wurde. Demnach verbesserten übergewichtige und adipöse Erwachsene ihre Insulinsensitivität, indem sie täglich zwei Tassen Mango – etwa 100 Kalorien – zu sich nahmen.

Für die Untersuchung, durchgeführt am Illinois Institute of Technology, erhielten ein Teil der 48 Teilnehmer im Alter von 20 bis 60 Jahren Mangos, die Kontrollgruppe bekam ein Wassereis mit gleicher Kalorienzahl. Die Ergebnisse: Die Mango-Gruppe zeigte eine deutliche Verringerung der Insulinresistenz sowie eine verbesserte Funktion der Bauchspeicheldrüse bei der Regulation des Blutzuckerspiegels. Zudem waren die Insulinwerte nach einem Glukosetoleranztest niedriger als zu Beginn der Studie – ein Effekt, der in der Kontrollgruppe nicht auftrat.