Bandscheiben: In welchen Fällen sie Schmerzen verursachen können

Prim. Univ.-Prof. Dr. Christian Bach ist Leiter der Abteilung für Orthopädie und Traumatologie in der Klinik Floridsdorf in Wien.

Wann muss ein Bandscheibenvorfall operiert werden?

Jede unserer 23 Bandscheiben besteht außen aus einem Ring an Knorpelfasern und einem gallertartigen Kern in der Mitte. Bei einem Vorfall rutscht der Gallertkern nach vorne und drückt auf einen Nerv. Wird dadurch die Funktion eines Fußes oder Armes stark beeinträchtigt – handelt es sich also um eine höhergradige Lähmung –, ist eine Operation unumgänglich. Das betrifft ungefähr zehn Prozent der Vorfälle. Dabei wird der bedrängte Nerv freigelegt, die Gallertmasse entfernt.

Und bei den anderen?

Gibt es keine derartigen Lähmungserscheinungen, kann man es mit Massagen, Physiotherapie und der Infiltration von Schmerzmitteln versuchen. Der Patient muss aber dazu bereit sein, Zeit in eine solche konservative Therapie zu investieren, und sie muss auch mit seinem beruflichen und privaten Leben vereinbar sein.