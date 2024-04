Warum Babys keinen Honig bekommen sollen

Honig gilt bei vielen als natürliches, gesundes Süßungsmittel . Doch für Babys im ersten Lebensjahr kann der Konsum von Honig lebensgefährlich sein, wie die deutsche Stiftung Kindergesundheit in einer Aussendung warnt. Ist der Honig nämlich mit Botulismus-Erregern verunreinigt, kann das zu Lähmungen der Atmung und schlimmstenfalls zum Tod des Kindes führen.

Darmflora von Babys ist noch nicht vollständig entwickelt

Bei Säuglingen und Kleinkindern besteht die Möglichkeit, dass sich das Bakterium Clostridium im Darm des Kindes ansiedelt, dort auskeimt und das gefährliche Botulinumtoxin bildet. „Im Magen-Darm-Trakt gesunder Kinder und Erwachsener leben rund 100 Billionen Bakterien. Diese so genannte Darmflora bildet das größte Immunsystem im Organismus, das als Zentralorgan der Gesundheit über unser Wohl wacht. Die Darmflora eines Babys und auch die Immunabwehr sind jedoch in den ersten Lebensmonaten noch nicht vollständig entwickelt. Säuglinge und Kinder im ersten Lebensjahr sollten ebenso wie auch erwachsene Personen mit einem geschwächtem Immunsystem auf den Verzehr von naturreinem Honig verzichten“, wird Berthold Koletzko von der Stiftung Kindergesundheit zitiert.



Getränke für Babys sollten daher nicht mit Honig gesüßt werden. Auch die Brustwarze einer stillenden Mutter, der Schnuller oder der Trinkflaschen-Sauger eines Babys sollten nicht mit Honig bestrichen werden, um so das Trinken zu fördern.