Studie: Warum Aspirin Fett in der Leber reduziert

Fiebersenkend, schmerzstillend, entzündungshemmend oder blutverdünnend, aufgrund Letzterem auch eine Prophylaxe für Thrombosen und Schlaganfälle: Die Einsatzgebiete von Aspirin sind vielfältig. Und auch mehr als 120 Jahre nach seiner Erfindung und unzähliger wissenschaftlicher Studien ist kein Ende in Sicht: Eine aktuelle Studie im Fachjournal JAMA zeigt, dass der Wirkstoff Acetylsalicylsäure (ASS) auch in der Leber positiv wirkt und damit chronischen Erkrankungen des wichtigen Entgiftungsorgans vorbeugen kann.

Da immer mehr Menschen an Stoffwechselstörungen wie Diabetes-Typ-2 und Übergewicht bis hin zur Fettleibigkeit leiden, nehmen auch chronische Lebererkrankungen zu. Vor allem die nicht-alkoholische Fettleber (NAFL) ist ein wachsendes Problem in Industrienationen, rund ein Viertel der Bevölkerung ist davon betroffen.

Zu viel Fett in den Leberzellen

Bei dieser Funktionsstörung im Stoffwechsel kommt es zu einer erhöhten Ansammlung von Fett in den Leberzellen, weil das zugeführte Fett nicht abgebaut werden kann. In der Folge entzünden sich die Zellen, was oft jahrelang unbemerkt bleibt. In weiteren Stadien nehmen die Entzündungen zu, die Leber vergrößert sich. Unbehandelt kann es zu Leberzirrhose und Leberkrebs kommen.