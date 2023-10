Achtsamkeits-App vs. Hörbuch: Was besser gegen Stress hilft

Je geringer die Achtsamkeit, desto eher gab es negative Emotionen

Bei den Kindern, die das höchste Maß an Achtsamkeit zeigten, gab es keinen Zusammenhang zwischen der Auswirkung der Pandemie auf negative Gefühle. Bei Kindern mit geringerer Achtsamkeit bestand jedoch ein starker Zusammenhang zwischen den Auswirkungen von Covid-19 und negativen Emotionen.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Kinder mit einem höheren Grad an Achtsamkeit weniger dazu neigten, sich in negative Emotionen zu verwickeln oder sich selbst die Schuld für die negativen Dinge zu geben, die sie während der Pandemie erlebt hatten. In dieser Studie hatten die Kinder noch kein Achtsamkeitstraining erhalten.

"Diese Untersuchung war unser Versuch, Achtsamkeit speziell im Kontext von Covid zu betrachten und darüber nachzudenken, welche Faktoren Kindern helfen können, sich an die veränderten Umstände anzupassen", sagt Treves. "Die Erkenntnis ist nicht, dass wir uns keine Sorgen über Pandemien machen sollten, weil wir den Kindern einfach mit Achtsamkeit helfen können. Menschen können widerstandsfähig sein, wenn sie in Systemen leben, die sie unterstützen, und in Familien, die sie unterstützen."

Der Effekt von Entspannungs- und Atemübungen im Vergleich zu Hörbüchern

Für die neue Studie, über die in Mindfulness berichtet wird, arbeiteten die Forscher mit denselben Kindern, die sie für die PLOS One -Studie rekrutiert hatten, und teilten sie in drei Gruppen zu je etwa 80 Schülern ein: