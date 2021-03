Antikörper-Therapie reduziert Covid-Spitalsaufenthalte um die Hälfte

Der Pharmakonzert Eli Lilly veröffentlichte am Mittwoch neue Daten über seine kombinierte Antikörper-Therapie zur Behandlung von Covid-19. In der Studie, in der 750 Hochrisikopatienten inkludiert waren, konnte das Risko für einen Krankenhausaufenthalt und auch Tod um 87 Prozent reduziert werden.

Es ist die zweite große Studie, die der Pharmakonzern Eli Lilly mit der von ihm entwickelten Kombinations-Antikörper-Therapie durchführte. Mehr als 750 Hochrisiko-Covid-19-Patienten hatten daran teilgenommen.

In der Therapie werden zwei Antikörper - Bamlanivimab und Etsevimab - kombiniert. In der ersten Studie, die im Jänner präsentiert wurde, war eine höhere Dosis verwendet worden.

Dadurch reduzierte sich das Risiko eines Spitalsaufenthalts um 70 Prozent.