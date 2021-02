Angelman-Tag: Warum das Riesenrad am Montag blau erstrahlen wird

Der Februar ist alljährlich weltweit der Monat der Seltenen Erkrankungen. Kommenden Montag, 15.2., findet der "International Angelman Day" statt, auf den heuer mit einer besonderen Aktion aufmerksam gemacht werden soll: "Das Wiener Riesenrad wird zugunsten von Betroffenen in atemberaubendem, blauem Lichtermeer erstrahlen, um damit die Aufmerksamkeit auf das Angelman Syndrom zu lenken", heißt es in einer Aussendung des "Angelman Verein Österreich". Weltweit werden Angelman-Selbsthilfegruppen am Montag ebenfalls auf das Syndrom aufmerksam machen. Die Aktion wird unter anderem vom Wiener Dompfarrer Anton Faber unterstützt.