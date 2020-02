25-Jährige als Botschafterin der Menschen mit seltenen Erkrankungen

Der 29. Februar ist als Schalttag selten und wurde deshalb von der weltweiten Gemeinschaft der Menschen mit seltenen Erkrankungen gezielt als Welttag ausgewählt. Rund 400.000 Menschen leben in Österreich mit einer so genannte seltenen Erkrankung. Eine davon ist die 25-jährige Nora Aigner. Sie leidet unter dem extrem schmerzhaften Eagle-Syndrom und eröffnete heuer den Wiener Obernball als "Botschafterin der Menschen mit seltenen Erkran-kungen". Unterstützt wurde sie dabei von Pro Rare Austria – der Allianz für seltene Erkrankungen. Dabei schminkte sie sich im Stil der weltweiten Kampagne "Rare is many" ihre Hände und trat so auf dem Ball auf.