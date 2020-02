Mutmacherin auf dem Tanzparkett

"Die Diagnose – das klingt vielleicht blöd – hat bei mir die absolute Erleichterung ausgelöst. Ich hatte endlich den Beweis, dass ich mir das Ganze nicht eingebildet hatte", sagt Aigner heute. Erst später sei ihr bewusst geworden, dass das in Wahrheit erst der Anfang einer Odyssee war.

Die Waldviertlerin ist aber nicht die Einzige mit einer seltenen Krankheit. Daher gibt es in Österreich auch "pro rare austria – Allianz für seltene Krankheiten". Für den Verein ist Aigner als Botschafterin tätig. In dieser Rolle darf sie nun auch den Opernball am 20. Februar eröffnen. "Meine Oma war ein großer Fan vom Opernball. Sie hat sich mich immer schon als Debütantin gewünscht. Wegen meiner Krankheit konnte ich ihr diesen Wunsch leider nie erfüllen. Aber heuer bin ich erstmalig in der Lage, daran teilzunehmen und kann hoffentlich dadurch anderen Mut machen und zeigen, dass vieles möglich ist, was lange unmöglich erscheint", schreibt die 25-Jährige. Da sie durch den Stimm-Verlust momentan fast gar nicht sprechen kann, beantwortet sie die Fragen schriftlich.

Schreiben als Ventil

Die junge Frau verbringt zwar sehr gerne Zeit zu Hause bei ihren Eltern in Martinsberg (Bezirk Zwettl), weil sie aber so viele medizinische Behandlungen in Wien hat, lebt sie dort in einer Wohnung gemeinsam mit ihrer Schwester. Trotz der Strapazen in den vergangenen Jahren, hat Aigner nie ihren Lebensmut verloren. Sie schreibt einen Blog, informiert über ihren Tagesablauf auf Instagram unter " Nora Punzel" und verfasst Poetry-Texte.