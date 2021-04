Andere Länder, andere Regeln: Verwirrung um Astra Zeneca

Es ist eine Diskussion, in der die Gewichtung nicht mehr stimmt – das hört man aus den Statements österreichischer Experten heraus, wenn es um Astra Zeneca geht. Schon bisherige Umfragen zeigen, das Vertrauen in den Impfstoff ist angeknackst. Die vielen unterschiedlichen Regelungen unterschiedlicher Länder sorgen jetzt für zusätzliche Verwirrung. Während Großbritannien unter 30-Jährige nicht mehr mit Astra Zeneca impft, setzt man in Deutschland die Schranke weiter oben und will allen unter 60-Jährigen nur noch Alternativen anbieten. Auch weitere Länder schränken den Altersbereich unter eigenen Vorgaben ein.

In Österreich hingegen kann der Impfstoff weiterhin uneingeschränkt in allen Altersgruppen eingesetzt werden – so wie es die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) auch empfohlen hat. Was ist nun der richtige Weg?