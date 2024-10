Allergischer Schock: Ein Adrenalin-Nasenspray als neue Notfalltherapie

Rund 20 Prozent der Bevölkerung sind von Allergien betroffen – das Immunsystem reagiert überempfindlich auf eigentlich harmlose Substanzen (Allergene).

In den meisten Fällen treten die Beschwerden nur an den Körperstellen auf, die Kontakt mit den Allergenen hatten: Also etwa an den Atemwegen nach dem Einatmen von Pollen oder Hausstaub, oder auf der Haut rund um die Stelle eines Bienen- oder Wespenstichs.

Bei einem kleinen Teil kann es aber zu einer sogenannten "anaphylaktischen Reaktion" kommen: Einer besonders starken allergischen Reaktion, die in vier Schweregrade eingeteilt wird und zu starken Beschwerden in mehreren Körperbereichen, im schlimmsten Fall auch im ganzen Körper, führen kann. Also etwa nicht nur auf der Haut, sondern auch im Magen-Darm-Trakt, in den Atmungsorganen oder dem Herz-Kreislaufsystem. Im Schweregrad 4 kann es zu einem "allergischen Schock" mit einem Herz-Kreislaufstillstand kommen. In den allermeisten Fällen verläuft eine derartige Reaktion des Körpers aber weniger dramatisch.