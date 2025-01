Alkoholverzicht: Was bringt das Trocken-Training für den Körper?

Von Andrea Krieger

"Von Sucht bin ich weit entfernt, aber mein Alkoholkonsum könnte schon geringer sein.“ Viele würden da wohl zustimmen, schließlich schaut jeder vierte Österreicher etwas tief ins Glas. Und so stellen sich auch hierzulande immer mehr Menschen der Herausforderung eines „Dry January“ (Trockener Jänner). Das Ziel der aus Großbritannien kommenden Initiative: Wein & Co diesen Monat links liegenzulassen. Die dazugehörige App „TRY DRY: The Dry January app“ ermöglicht sich gegenseitig zu unterstützen.

Aber was bringt ein Trockener Jänner?