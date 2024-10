Alkohol an der Supermarktkasse: Hochprozentig verführerisch

„Wir versuchen, mehr und mehr Gesünderes in den Kassaregalen anzubieten. Diese Empfehlung gibt es aus der Konzernleitung. Wie sie dann umgesetzt wird, liegt bei den Verantwortlichen in den einzelnen Filialen.“ Paul Pöttschacher ist Konzernsprecher der Rewe-Gruppe , zu der unter anderem, Billa und Penny und Adeg gehören.

Was sich positiv auswirkt: Dass immer mehr Selbstbedienungskassen entstehen, „dort gibt es sowieso keine zusätzlichen Produkte zu kaufen“, so Pöttschacher.

Rainer Schmidbauer ist der Leiter des Instituts für Suchtprävention von pro mente in Oberösterreich. Er hat täglich mit Suchtkranken zu tun. „Das Bewusstsein dafür, dass Alkohol kein normales Konsumgut, sondern stark Risiko-behaftet ist, muss viel größer werden.“

In Österreich habe man sich gesellschaftlich darauf geeinigt, dass Alkohol zur Kultur gehöre, es gebe eine hohe, gesellschaftliche Akzeptanz. Das sei nicht selbstverständlich und in anderen Ländern ganz anders.

Die Platzierung von Alkoholika an den Supermarktkassen findet Schmidbauer „besonders problematisch. Es sind harte Getränke in kleinen Gebinden. Es gibt keinen einzigen Grund, warum das dort stehen sollte. Außer jemand will maximal verkaufen.“

Trend zu Alkoholfreiem

Abgesehen von der nach wie vor hohen gesellschaftlichen Akzeptanz sei aber auch ein Trend in die Gegenrichtung zu bemerken: In Betrieben ist es immer seltener Usus, gesellig Alkohol zu konsumieren, das Interesse an alkoholfreiem Sekt und Wein nimmt speziell unter jungen Menschen zu. „Das sehen wir auch in den Filialen, dass alkoholfreie Weine und Bier immer mehr nachgefragt werden“, sagt Paul Pöttschacher von der Rewe-Gruppe.