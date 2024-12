Achtsames Trinken im Trend: "Alkoholfrei ist das neue vegan"

KURIER: Wo stehen wir heute beim achtsamen Trinken?

Isabella Steiner: Alkoholfrei ist das neue vegan, sage ich immer. Weil der Verlauf ähnlich ist. Ich habe dem ganzen einen Zeitrahmen von zehn bis zwölf Jahren gesetzt, bis achtsames Trinken voll in der Gesellschaft angekommen sein wird. Ich würde sagen, wir befinden uns in Jahr fünf. Bis es überall im Glas ist, dauert es noch. Es ist noch erklärungsbedürftig, aber es wird darüber gesprochen.

Wie würden Sie es erklären?

Das Trinken per se ist kulturell stark verankert und hochemotional. Es ist fast schon so gelernt wie Zähneputzen, dass zu jedem Anlass ein Glas Wein passt. Es ist eng gekoppelt an Belohnung, aber auch Festlichkeiten. Silvester, Hochzeiten, Weihnachten, Geburtstage: All das ist alkoholfrei für viele gar nicht denkbar. Da findet langsam eine Veränderung statt. Ein schwieriger Prozess, denn miteinander anzustoßen, hat etwas Integratives – und bei der Person, die das Glas Wasser oder Cola hebt, fehlt dieser Moment. Deswegen ist es wichtig, dass diese Lücke mit hochwertigen, gleichwertigen Alkoholalternativen aufgefüllt wird.

Steht und fällt achtsames Trinken mit dem Angebot?

Ja, weil man nicht wirklich weiß, wie ein Anlass besonders sein kann, ohne eine Flasche Champagner. Wie man in Clubs zusammen tut, ohne Alkohol, wie man alkoholfrei datet. Da müssen neue Lebensrealitäten entworfen werden.