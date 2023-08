Für Blutdruck gibt es keinen "gesunden" Alkohol

Laut den Wissenschaftern, welche die Ergebnisse ihrer Metaanalyse in "Hypertension" (dt. Bluthochdruck) des amerikanischen Herzverbandes AHA veröffentlicht haben, gibt es de facto keinen "gesunden" Alkoholkonsum, was den Blutdruck angeht. "Wir haben eine geradewegs lineare positive Korrelation zwischen dem Alkoholkonsum und dem systolischen und dem diastolische Blutdruck ("oberer"/"unterer" Wert in der Pump- bzw. in der Ruhephase des Herzens; Anm.) registriert. Es gibt keinen Hinweis auf einen Schwellenwert", schrieben die Wissenschafter in ihrer Publikation.