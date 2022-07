Affenpocken: Zeitfenster für effektive Kontrolle bereits geschlossen

Gottlieb ergänzt, er wäre nicht überrascht, wenn es sich bereits um tausende Fälle innerhalb der USA handeln würde. Man habe in den USA "viele derselben Fehler gemacht, wie zu Beginn der Corona-Pandemie". Konkret sei in der Anfangszeit zu wenig getestet worden und nicht genug Impfdosen bereitgestellt worden. "Wir hätten die Situation kontrollieren können, wären wir von Beginn an aggressiver vorgegangen", so Gottlieb.