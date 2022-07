Affenpocken: Erste Impfstoff-Dosen werden kommende Woche geliefert

Eine weitere größere Lieferung der Impfstoffe Imvanex oder Jynneos wird dann in den darauffolgenden Wochen erwartet. Abhängig ist das von der Verfügbarkeit des Impfstoffes am Europäischen Markt.



Die Impfempfehlung des Nationalen Impfgremiums empfiehlt eine Impfung gegen Pocken als postexpositionelle Prophylaxe nach Kontakt mit einer erkrankten Person, für spezialisiertes Laborpersonal sowie für Gesundheitspersonal mit hohem Expositionsrisiko. In Abhängigkeit von der Verfügbarkeit kann Personen mit individuellem Risikoverhalten in der Folge ebenfalls eine Impfung angeboten werden.

Ein Risikoverhalten liegt vor, wenn Personen häufig wechselnden sexuellen Kontakt haben. In Österreich sind aktuell insbesondere Männer mit gleichgeschlechtlichen Partnern von Affenpocken betroffen. Die Impfempfehlung des Nationalen Impfgremiums findet sich hier.

Für eine bestmögliche Information der Bevölkerung haben die Expertinnen und Experten des Gesundheitsministeriums ein Merkblatt mit wichtigen Tipps zum Schutz vor übertragbaren Krankheiten erarbeitet und veröffentlicht. Neben den Affenpocken behandelt das Infoblatt auch sexuell übertragbare Infektionen und Covid-19. Dazu wurden wesentliche Tipps zur Vorbeugung und zum Vorgehen beim Verdacht auf eine Infektion zusammengefasst.

Die nächste Pandemie?

Der US-Epidemiologe Eric Feigl-Ding schreibt bereits von der "nächsten Pandemie". Allein in den USA ist innerhalb von zwei Tagen die Zahl der gemeldeten Fälle von 950 auf 1.470 angestiegen. "In San Francisco besteht bereits das Risiko eines unkontrollierten Affenpocken-Verbreitung."