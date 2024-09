Liraglutid: Die Abnehmspritze für Kinder könnte bald kommen

" Bisher gibt es für die Altersgruppe der unter Zwölfjährigen keinerlei Medikation, um Adipositas zu behandeln “, sagt Daniel Weghuber, Vorstand der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde am Uniklinikum Salzburg gegenüber dem Science Media Center Germany (SCM). Experten arbeiten ausschließlich mit Lebensstilveränderungen im Rahmen von Familienschulungen, was sich gut anhört, aber vielfach schwierig sei in der Umsetzung.

Im europäischen Raum lebt jedes dritte Kind mit Übergewicht oder Adipositas (starkes Übergewicht mit Krankheitswert, chronische Ernährungs- und Stoffwechselstörung), gab die WHO im Mai 2024 in einem neuen Bericht bekannt. Bereits als Kind stark übergewichtig zu sein, geht mit einem höheren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes Typ 2 oder Krebserkrankungen einher. Viele behalten ihr Übergewicht auch im Erwachsenenalter. Frühzeitig zu intervenieren, ist deshalb ein großer Vorteil.

Abnehmspritze als effektive Maßnahme

Die neue Studie, welche im Fachjournal New England Journal of Medicine vorgestellt wurde, hat jetzt den Wirkstoff Liraglutid (Markenname „Saxenda“) 56 Wochen lang an 82 stark adipösen Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren getestet. Für Jugendliche ab zwölf und Erwachsene ist der Wirkstoff zur Behandlung von Diabetes und Übergewicht in Europa bereits zugelassen. 56 der Kinder erhielten einmal täglich eine Liraglutid-Spritze verabreicht, 26 ein Placebo. Die Teilnehmenden wurden zudem individuell zu gesunder Ernährung und körperlicher Aktivität beraten, schreiben die Forschenden um Claudia Fox der University of Minnesota.

Da sich Kinder in der Wachstumsphase befinden und demnach natürlich an Gewicht zulegen, wurde anders als bei Erwachsenen nicht der Verlust von Kilos dokumentiert. Im Fokus der Beobachtung stand die durchschnittliche Veränderung des BMI (Verhältnis von Körpergewicht zur Größe). Die Kinder hatten im Schnitt einen BMI von 31, was starkes Übergewicht bedeutet.

Das Ergebnis der Studie: Bei Kindern der Liraglutid-Gruppe verringerte sich der BMI um 5,8 Prozent, in der Testgruppe nahm er sogar um 1,6 Prozent zu. Generell legten die Kinder der Liraglutid-Gruppe durch Wachstum nur 1,6 Prozent an Gewicht zu, Kinder der Placebo-Gruppe jedoch 10 Prozent ihres Ausgangsgewichtes. "Diese Gewichtsveränderung ist das Zehnfache der Veränderung, die wir nur bei einer Lebensstilveränderung erwarten würden“, sagt Weghuber.