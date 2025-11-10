Abnehmen: Monatliche Pille wird vermutlich 2026 zugelassen

2026 werden weitere Abnehmmedikamente in die Zulassung kommen. Sie ahmen das körpereigene Darmhormon GLP 1 (Glucagon-like Peptide-1) nach und sorgen für eine längeranhaltende Sättigung. Dieses Hormon wird nach dem Essen im Darm freigesetzt und reguliert auf natürliche Weise den Blutzucker- und Energiehaushalt. GLP-1-Rezeptoragonisten, wie die Medikamente heißen, senken den Blutzucker, indem sie die Insulinausschüttung fördern – allerdings nur, wenn der Blutzucker erhöht ist – und gleichzeitig die Glucagonproduktion hemmen, wodurch weniger Zucker aus der Leber freigesetzt wird. Darüber hinaus verlangsamen sie die Magenentleerung und wirken direkt im Gehirn auf das Sättigungszentrum, was zu einem verminderten Appetit und einer deutlichen Gewichtsabnahme führen kann. Neben diesen Effekten zeigen Studien, dass GLP-1-Rezeptoragonisten das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Patienten mit Typ-2-Diabetes senken können.

Damit stellen sie eine wichtige Verbindung zwischen Stoffwechseltherapie, Gewichtsmanagement und Herz-Kreislauf-Prävention dar. „Die neuen Medikamente dieser Gruppe werden allerdings in Österreich, wie auch bei den früheren Varianten, zeitverzögert verfügbar sein. Vermutlich werden sie erst 2027 am Markt erhältlich sein“, erwartet Adipositas-Expertin Priv.-Doz. Dr. Johanna Brix, Leiterin des Diabeteszentrums am Wienerberg sowie der Adipositasambulanz in der Klinik Landstraße in Wien.

