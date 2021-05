Ab Herbst könnte auch in Schulen geimpft werden

Nachdem die europäische Arzneimittelbehörde EMA den Impfstoff von Biontech/Pfizer am Freitag auch für Zwölf- bis 15-Jährige zugelassen hatte, kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann für Herbst erneut Impfungen an Schulen an (der KURIER berichtete). Dies sei vor allem für jene, die im Sommer keine Möglichkeit zur Impfung hätten, eine gute Option und ein niederschwelliger Zugang, kommentierte der Kinderarzt Karl Zwiauer, Mitglied des Nationalen Impfgremiums das Minister-Statement.

Er hebt im KURIER-Gespräch die Bedeutung der Schulimpfungen generell hervor. Der niederschwellige Zugang bewähre sich seit Langem. „Wir sehen seit der Pandemie beträchtlich absinkende Impfraten, da die üblichen Schutzimpfungen in den Schulen nicht durchgeführt werden konnten.“