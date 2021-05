Arzneibehörde gibt grünes Licht für Impfung von 12- bis 15-Jährigen

Grundlage für die Zulassung durch die EMA sind die Daten einer am Freitag im New England Journal of Medicine publizierten Studie mit 2260 Kindern, die je zur Hälfte zwei Dosen des Impfstoffes oder Placebo-Spritzen mit Kochsalzlösung erhielten. Die Wirksamkeit der Impfung lag bei 100 Prozent, in der Impfgruppe ist kein einziger Covid-19-Fall aufgetreten, in der Placebo-Gruppe waren es 16. Die Reaktion des Immunsystems war sogar noch etwas stärker als in der Gruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 16 und 25 Jahren.

Die Nachbeobachtungszeit nach der zweiten Injektion betrug sechs Monate. Häufigste Reaktionen waren Schmerzen an der Einstichstelle (79 bis 86%), Müdigkeit (60 bis 66%), Kopfschmerz (55 bis 65 %). Schwere Nebenwirkungen wie Thrombosen oder ein allergischer Schock sind keine aufgetreten.

Pro und Contra

Viele Experten halten die Impfung von Kindern für notwendig, um die Schwelle zur Herdenimmunität (Gemeinschaftsschutz – Menschen, die nicht geimpft werden können, sind durch ausreichend Geimpfte geschützt) zu erreichen. Andere sehen das Erreichen dieses Ziels nicht als ausreichende Begründung für eine Impfung.

In Deutschland äußerten sich auch mehrere Mitglieder der Ständigen Impfkommission zurückhaltend. So kenne man die besonderen Risiken der Impfung von Kindern und Jugendlichen noch nicht genau, es gebe noch nicht ausreichend Daten. "Im Moment ist der Entscheidungsprozess noch nicht abgeschlossen. Es könnte durchaus keine generelle Empfehlung für die Impfung der 12- bis 17-Jährigen geben", wird etwas das Stiko-Mitglied Rüdiger von Kries, Professor am Institut für Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität München, in deutschen Medien zitiert.