1-Dollar-Impfstoff von Austro-Forschern schützt gut vor Corona

Ein günstiges Covid-19-Vakzin, das federführend von in New York tätigen österreichischen Forschern entwickelt wurde, erweist sich als vielversprechend. Versuchspersonen in Thailand bauten in einer klinischen Studie nach Gabe des neuen Vektor-Impfstoffes "NDV-HXP-S" einen vergleichbar hohen Antikörperspiegel auf, wie es Personen taten, die das Biontech-Pfizer-Vakzin erhielten. Die Analyse wurde nun im Fachblatt "Science Translational Medicine" vorgestellt.

Klassischer Weg für leistbaren Impfstoff

Das Team von der Mount Sinai School of Medicine in New York um den gebürtigen Oberösterreicher Peter Palese, den österreichischen Virologen Florian Krammer und der Arbeitsgruppe von Adolfo Garcia-Sastre machte sich schon früh im Verlauf der Covid-19-Pandemie daran, einen Impfstoff zu entwickeln, der weniger als einen Dollar pro Dosis kosten soll. Die Wissenschaftler wählten dafür einen klassischen Weg in der Vakzin-Entwicklung und -Herstellung.