Schreibkraft: Vom Faustkeil zum "Kuli"

Geschichte geschrieben

Schon etliche Jahrtausende vor Christus ritzten Menschen mit dem Faustkeil Motive und Zeichen in Stein. Später dienten den Ägyptern dünne Binsen zum Beschreiben von Papyrus. Wichtigstes Schreibgerät aber blieb vom alten Rom an bis in die Neuzeit der Federkiel, den man in Tinte tauchte. Dabei handelte es sich um eine starke Gänsefeder, die man anschnitt. Hand in Hand damit ging eine gewaltige Federkielindustrie. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden im deutschsprachigen Raum pro Jahr sage und schreibe 50 Millionen Kiele verbraucht. Claudia Peschel-Wacha: „Mit dem steigenden Schreibvermögen der Bevölkerung stieg auch der Bedarf an Schreibfedern, Verbesserungen wurden notwendig. Um 1700 gab es erste Versuche mit Stahlfedern, die sich im 19. Jahrhundert zum ausgereiften Schreibinstrument entwickelten.“