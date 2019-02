Wie sich das Wunderwerkzeug Hand entwickelte

Vorteile in der Evolution

Die so grandios gestaltete Hand verschaffte dem Menschen wesentliche Vorteile: „Er konnte einen Stock halten und ihn führen, sodass er in der Lage war, sich besser zu verteidigen. Zudem hat er Werkzeuge nicht nur nutzen, sondern auch so filigran anfertigen können, wie es nötig war.“ Mehr noch: Der Mensch konnte das Kind liebevoll berühren und besser pflegen.