Linkshändigkeit: Ist sie einfach nur eine Spielart der Natur?

Das war natürlich irregulär – aber Linkshändigkeit (und auch Linksfüßigkeit) können in vielen Sportarten ein Vorteil sein. So sind Linkshänder überproportional in der Weltspitze der schnellen Sportarten Tischtennis, Cricket und Baseball vertreten, fand der deutsche Sportwissenschafter Florian Loffing heraus. Der Grund dafür dürfte einfach der Überraschungseffekt sein, dass der Gegner (selbst zumeist ein Rechter) einfach auf Rechtshänder eingestellt ist.