Fischer – Spasski 1972: "Kampf der Systeme" in KURIER-Schlagzeilen

Das Duell um die Schach-Weltmeisterschaft zwischen dem Titelverteidiger Boris Spasski aus der Sowjetunion und seinem US-amerikanischen Herausforderer Bobby Fischer wurde zu einer Nebenfront des Kalten Krieges hochstilisiert. Fischer spielte geniales Schach, war aber für seine Eskapaden berüchtigt und lieferte eine medienträchtige Schlagzeile nach der anderen. Für die UdSSR ging es auf der anderen Seite um enorm viel Prestige, musste sie doch ihre jahrzehntelange Dominanz im Schach verteidigen, die sie gerne als Beleg für die Überlegenheit ihres politischen System heranzog. So kam auch der KGB ins Spiel...

Blättern Sie sich in der Bildergalerie unten durch exakt 64 KURIER-Berichte von damals – und auch aus späteren Zeiten, als Fischer seinen WM-Titel kampflos aufgab, gegen die Jugoslawien-Sanktionen verstieß und schließlich in Japan in Auslieferungshaft saß, bevor ihm Island politisches Asyl gewährte.