Wie Bobby Fischer im Kalten Krieg die Sowjetunion besiegte

Titelverteidiger Spasski führte mit 2:0 – und war nach 21 Partien mit 8½:12½ Punkten eindrucksvoll entthront

Finten und Finessen. Das WM-Duell begann am 11. Juli 1972 in der 1. Partie mit viel Kopfschütteln, als sich Fischer einfach eine Figur einsperren ließ (siehe oben, Diagramm 1: 29. ... Ld6×h2. Nach 30. g2–g3 musste Spasski den Läufer nur noch mit seinem König abholen). Vermutlich wollte Fischer ein Ausrufezeichen setzen und beweisen, dass Spasski ihn selbst nach einer so tollkühnen Aktion nicht besiegen könnte. Das perfekte Spiel, um die Partie Remis zu halten, gelang ihm aber nicht, Spasski wickelte das Endspiel zum Sieg ab.

Zur 2. Partie trat Fischer nicht an, weil ihn das Surren der Kameras störte, obwohl er sich an den TV-Einnahmen beteiligen hatte lassen. Damit stand es 2:0 für Spasski.

Die 3. Partie wurde nicht im Saal der mit 2.500 Zuschauern stets ausverkauften Mehrzweckhalle Laugardalshöll in Reykjavik ausgetragen (eine Matchkarte kostete 5 Dollar), sondern auf Drängen Fischers in einem Nebenraum, in dem sonst Tischtennis gespielt wurde. Spasski willigte ein, weil er sich als Titelverteidiger verpflichtet sah, das Match fortzusetzen – und bereute das später: „Danach habe ich gemerkt, wie Bobby anfing, mich nervös zu machen. Psychologisch gesehen hatte ich schon verloren.“ Er unterlag Fischer das allererste Mal und musste in der 5. Partie den Ausgleich hinnehmen. 2:2.

Die 6. Partie ist legendär. Fischer schlug Spasski auf dessen ureigenstem Terrain, nach einer dessen Lieblingseröffnungen. Er glänzte strategisch (Diagramm 2: mit 20. e3–e4 entwertet er Spasskis starkes Zentrum) und beendete die Partie mit einem taktischen Feuerwerk (Diagramm 3: nach 38. Tf5×Sf6 fällt die schwarze Königsstellung auseinander). Als Spasski aufgab, zollte er seinem Gegner höchsten Respekt und applaudierte ihm.

Der Herausforderer war nun erstmals in Führung und gewann die Partien 8 und 10, Spasski wiederum endlich wieder ein Match, die 11. Partie – woraufhin Fischer ohne den obligatorischen Handschlag wortlos den Saal verließ.

Spasskis Hoffnung, doch noch einmal heranzukommen, erstarb aber schon in der 13. Partie. In einer hochklassigen, 74-zügigen Begegnung behielt Fischer die Oberhand (Diagramm 4: mit 64. ... h2–h1 stellt sich Fischer eine Dame auf, lenkt Spasskis Turm ab und kann seinen König zur Unterstützung seiner Bauern heranführen) und hatte wieder 3 Punkte Vorsprung.

Es folgten sieben Remispartien, ehe Fischer am 1. September 1972 in der 21. Partie mit seinem siebten Sieg uneinholbar in Führung ging und sich zum 11. Schachweltmeister krönte.