Dank Virus ein Hit: Schwarzenegger macht Schach zum Spiel des Jahres

18,4 Trillionen Körner

Der König schmunzelte über diese Bescheidenheit. Als aber die Zahl für das allerletzte Feld feststand - 18,4 Trillionen Körner - war ihm das Lachen vergangen. Bei dieser Art der Verdoppelung hätten sämtliche Kornkammern Indiens zu wenig zu bieten.

Eine schöne Anekdote, auch weil sie andeutet, wie viele unterschiedliche Arten es beim Schachspiel gibt, zu gewinnen. Oder zu verlieren. Und überhaupt. Schon im ersten Zug hat Weiß 20 Züge zur Auswahl. Und Schwarz eben so viele Antwortmöglichkeiten. Kein Wunder, dass Schach mehr als ein Spiel oder ein Sport ist. Das Spiel mit den 16 Figuren ist zugleich eine Kunst und eine Wissenschaft. Und seit den Zeiten der Quarantäne (wieder) ein perfekter Zeitvertreib.

Die Zeit, die man jetzt durch den verordneten Rückzug gewinnt, könne man dafür verwenden, hier wieder ins Spiel zu kommen. Meint etwa Arnold Schwarzenegger. Und der Schauspieler, Ex-Gouverneur von Kalifornien und siebenfache Mister Olympia zeigt auf Instagram auch gleich, wie er sich das vorstellt: mit Schachpartnerin Lulu (ein Esel!) bei einer Partie am Küchentisch. "Sie ist nicht gerade die Beste, aber es wird schon", fügte er augenzwinkernd hinzu.

Terminator am Brett

Köstlich! Aber, kein Schmäh, der " Terminator" ist auch in dieser Disziplin schwer zu bezwingen. "Ich spiele, seit ich acht Jahre alt bin", sagte er einmal in einem Interview mit dem Internetportal "Chessbase.de". Sein Vater forderte den ehemaligen Bodybuilder täglich. Nach dem Umzug in USA änderten sich für Schwarzenegger die Gegner, aber nicht die Ambition.

Ob im Gym oder am Set, es spielen doch mehr Leute Schach als man glaubt. Selbst unter den Stars. Gegen Humphrey Bogart musste sich sogar Großmeister George Koltanowski anstrengen, Serge Prokofieff schlug einmal Weltmeister Capablanca und auch John Lennon sagte man im Schachduell mit Yoko Ono eine gewisse Stärke nach.

Der beste Spieler Österreichs

Warum man normalerweise davon gar nichts merkt? Markus Ragger, Österreichs bester Schachspieler, hat eine Erklärung dafür. "In Schachpartien spielen sich weniger als fünf Prozent der ,Action' am Brett ab, die restlichen 95 Prozent bleiben in den Köpfen der Spieler."