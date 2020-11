Islamismus: Eine Geschichte von Glaube und Gewalt

Einer von ihnen ist Ajatollah Ruhollah Chomeini (1902–1989). Vom Exil in Paris aus verkündet er eine neue „Frohbotschaft“: den islamischen Staat. Ein Staat, in dem es keine Korruption mehr gibt. Ein Staat, in dem der Wohlstand gerecht verteilt wird und keine Armut mehr existiert. Ein Staat, in dem die Menschen in Freiheit leben können. Unter Einhaltung der Religionsgesetze freilich. Denn Gelehrte des Islam sollen diesen Staat regieren.