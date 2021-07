Gerstenwasser: Der Heiltrunk der Queen

Die Inhaltsstoffe der Gerste wirken positiv auf das Nervensystem, auf Haut, Haare und fördern die Konzentration. Wer den Trunk regelmäßig zu sich nimmt, soll auch Krampfadern und Gelenksschäden vorbeugen. Schon im antiken Griechenland galt Gerste als „Mark der Männer“, also als Kräftigungsmittel. Sie ist neben Weizen eine der ältesten Getreidearten – schon im alten Ägypten, im alten Rom und in China wurde sie kultiviert. Ein Revival in der Küche erlebt sie heute – abseits der verarbeiteten Form in Bier, Malz, Mehl oder Whiskey - als Rollgerste. Das ist – im Unterschied zur geschälten Vollgerste - die zusätzlich polierte Form, die oft als Suppeneinlage oder für Aufläufe verwendet wird.