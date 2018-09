Genetiker Markus Hengstschläger: Keine Angst vor der Zukunft

Im Bereich der Genetik: Was ist heute schon möglich? Was darf man verändern?

Österreich hat ein vorbildhaftes Gentechnik- und Fortpflanzungsmedizingesetz. So darf niemand zu einem Gentest gezwungen werden, um etwa einen Job zu bekommen. Verboten sind auch Eingriffe in die Keimbahn eines Menschen – also Veränderungen am Erbgut etwa im Zuge einer künstlichen Befruchtung, die dazu führen, dass ein Mensch geboren wird, den wir designt haben. Wovon ich aber ein glühender Anhänger bin: Bei einem Menschen, der eine bestimmte Erkrankung hat, lokal an gewissen Teilen seines Körpers genetische Veränderungen vorzunehmen, um eine Heilung zu erreichen.

Im Unterschied zu einem Eingriff in die Keimbahn wird bei einer solchen „somatischen Gentherapie“ diese Veränderung nicht an die nächsten Generationen weitergegeben. In der Vergangenheit waren gentherapeutische Eingriffe auch ziemlich erfolglos. Mit der Genschere CRISPR/Cas9 sind genetische Veränderungen schnell und gezielt möglich. Diese Technologie sollte aber nicht für Eingriffe an Embryos angewandt werden.