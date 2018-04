Hengstschläger: "Brauchen Ethikrat für digitale Revolution"

KURIER: Herr Professor Hengstschläger, wir beide haben im vergangenen Jahr im KURIER intensiv über das Buch Homo Deus von Yuval Noah Harari diskutiert. Da geht es um die Weiterentwicklung der Spezies Mensch, auch um das Bestreben des Menschen, Gott zu spielen und noch viel massiver in das Leben einzugreifen. Sie haben dabei immer wieder betont, dass sich durch die aktuellen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen auch heute schon ganz neue ethische Fragestellungen ergeben.

Markus Hengstschläger: Genau. Vieles davon, was in Homo Deus beschrieben wird, ist noch Zukunftsmusik bzw. zum Teil Spekulation, aber so manches ist auch schon heute Realität. Es besteht wohl kein Zweifel daran, dass wir uns aktuell gerade mitten in einem der größten Veränderungsprozesse der Menschheit befinden – der digitalen Revolution.

Sind wir in Österreich darauf ausreichend vorbereitet und spielen wir dabei auf internationaler Ebene eine entsprechende Rolle?

Ich meine, dass das Thema in Österreich sowohl in der Wissenschaft als auch in der Wirtschaft und Industrie gut angekommen ist. Ich bin aber überrascht, dass die dabei so besonders wichtigen ethischen Fragen in die österreichische Diskussion noch nicht in ausreichendem Maße Einzug gefunden haben. Wir müssen uns auf professioneller Ebene damit beschäftigen, wenn wir sicherstellen wollen, dass die Vorteile der Entwicklungen genutzt und gleichzeitig die möglichen Nachteile reglementiert werden können. Nicht alles, was machbar ist, muss bzw. soll gemacht werden.

Wie soll das in der Praxis ablaufen?

Aus meiner Sicht brauchen wir ein entsprechendes Beratungsgremium für die Politik, damit die richtigen, auch gesetzlichen Rahmenbedingungen entwickelt werden können. In Österreich gibt es seit vielen Jahren eine Bioethikkommission, deren stellvertretender Vorsitzender ich bin, die den jeweiligen Bundeskanzler in gesellschaftlichen, naturwissenschaftlichen und rechtlichen Fragen, die sich auf dem Gebiet der Humanmedizin und Humanbiologie aus ethischer Sicht ergeben, berät. So wichtig das ist, es braucht aber unbedingt mehr. Darum schlage ich die Schaffung eines neuen Ethikrates für den österreichischen Bundeskanzler vor. Dieser Rat muss sich natürlich auch weiterhin mit Bioethik, aber vor allem mit ethischen Fragen der digitalen Revolution, der Industrie 4.0, der künstlichen Intelligenz beschäftigen. Außerdem finde ich es auch äußerst wichtig, dass dieser Rat zusätzlich zu Themen wie Wirtschaftsethik oder Medienethik arbeitet. Ich kenne in Österreich viele Expertinnen und Experten, die entsprechende wissenschaftliche und/oder praktische Expertisen zu verschiedenen dieser Themen einbringen können.