Gelsen: Der Angriff der Tigermücken

Der Regen ist schuld. Fragt man den Gelsenforscher Bernhard Seidel, sind die vielen Lachen, die man derzeit überall findet, wahre Brutstätten für die kleinen Plagegeister. Und weil es in den vergangenen Wochen immer wieder geregnet hat, sind jetzt viele Gelsen geschlüpft.

Nicht nur die klassische Hausgelse kann den Österreicherinnen und Österreichern den Aufenthalt im Freien verleiden – es sind besonders die eingeschleppten Spezies, die dem Gelsenexperten und Medizinern Sorgen bereiten, etwa die asiatische Buschmücke oder die Tigermücke: „Letztere ist gefürchtet, weil sie Krankheiten übertragen kann, so sie zum Beispiel das West-Nil-Virus.“ Seit rund zehn Jahren findet man sie immer wieder in Österreich: „Anfangs hat man diese Insekten nur sporadisch bei uns gesichtet, doch mittlerweile haben sie die Städte erobert“, sagt Seidel. Und das sei nicht nur wegen der Gefahr der Krankheitsübertragung unangenehm: „Tigermücken sind äußerst lästig.“ Das musste er schon am eigenen Leib erfahren. „Die Stiche machen zwar keine großen Dibbel, dafür jucken sie extrem.“