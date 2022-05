Besondere Gelsenart nun häufig in der Steiermark zu finden

Neben heimischen Gelsen plagen heuer auch die asiatischen Tigermücken die Steirer: Vor allem in Graz und Graz-Umgebung ist diese Stechmückenart vertreten, die oft als "blinder Passagier" in Frachträumen von Flugzeugen nach Europa gelangt. Sie kann verschiedene Erkrankungen wie das Dengue-Fieber, Zika oder Chikungunya übertragen, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der Kommunikation Land Steiermark.

Die Tigermücke erkennt man - sofern man nahe genug dran ist - an ihrem charakteristischen schwarz-weiß gestreiften Muster mit einem markanten weißen Längsstreifen am schwarzen Rückenschild. Sie ist im Unterschied zu heimischen Gelsen, die dämmerungs- und nachtaktiv sind, tagsüber unterwegs.

Von sich aus trägt die Tigermücke keine Erreger in sich, kann aber Krankheiten übertragen, wenn sie zuvor einen infizierten Menschen gestochen hat. Die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung ist bisher aber nicht sehr groß, erst wenn es eine hohe Anzahl von diesen Insekten und eine hohe Anzahl erkrankter Menschen gibt, steigt die Gefahr. Bisher ist in Österreich aber keine Ansteckung durch einen Stich nachgewiesen. Sollte man nach einem Gelsenstich aber Fieber oder ungewohnte Beschwerden bekommen, wird ein Arztbesuch empfohlen.

Eierablage im städtischen Raum

Besonders flugfreudig sind Tigermücken nicht, sie legen 100 bis 750 Meter zurück. Das bedeutet, dass sie dort, wo man sie sieht, auch ihre Eier ablegen. Das ist bis jetzt häufiger im städtischen Raum, weniger in ländlichen Zonen oder Wäldern der Fall.

Um sich vor den Insekten zu schützen empfehlen Experten, alle Behältnisse, in denen sich Wasser sammeln kann, mindestens einmal pro Woche zu entleeren und zu reinigen. Vogeltränken, Blumentopfuntersetzer, Regentonnen, Spielzeug oder Planschbecken sind eine beliebte Brutstätte für die Tigermücken. Weiters wird geraten, Regentonnen abzudecken, Dachrinnen auf Verstopfung zu kontrollieren und generell stehende Gewässer zu vermeiden und so die Möglichkeiten zur Eiablage zu minimieren.