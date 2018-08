Gefährlicher Trend: Jugendliche leeren flüssigen Stickstoff über ihr Essen

Schwere Verbrennungen

Teilweise werden die Snacks schon mit flüssigem Stickstoff angeboten, er wird in den USA aber auch an Kiosks verkauft. Die Teenager gießen ihn über zuckerhaltige Zerealien, Chips und andere Snacks. Die Lebensmittel werden sofort auf eine sehr niedrige Temperatur – typischerweise minus 25 Grad Celsius – eingefroren. Bei falscher Einnahme kann der Drachenatem gefährlich werden. Denn wenn Haut oder Gewebe einer Person mit dem flüssigen Stickstoff in Kontakt kommen, kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Das Einatmen kann zu Atemnot führen. Spritzt der flüssige Stickstoff in die Augen, kann die Sehfähigkeit beeinträchtigt werden.