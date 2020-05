Zehn Wege aus der "Übergewichts-Krise"

"Übergewichts-Krise", "Dick, dicker, Europäer": Für Schlagzeilen sorgt eine neue Studie im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation WHO: Bis 2030 wird demnach in fast allen Ländern Europas die Zahl der fettleibigen (adipösen) Menschen stark zunehmen – auch in Österreich: 2010 waren laut dieser Untersuchung je 17 Prozent der Frauen und Männer adipös. 2030 soll dieser Anteil auf geschätzte 33 Prozent ansteigen (siehe Grafik).

Insgesamt sollen dann 79 Prozent aller Frauen (2010: 51 %) und 52 Prozent aller Männer (2010: 57 %) übergewichtig sein. Den hohen Wert bei Frauen kann Ernährungswissenschaftlerin Petra Lehner vom Gesundheitsministerium nicht nachvollziehen: "Schließlich soll es bei den übergewichtigen Männern einen leichten Rückgang geben." Auch den Anstieg der Adipösen auf 33 Prozent sieht sie als zu hoch prognostiziert. Sogar die WHO ruderte Mittwoch zurück: "Diese Anstiege werden nur eintreten, wenn keine Maßnahmen gesetzt werden."

Zehn Punkte, die Experten empfehlen.