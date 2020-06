Diskussion nach Wunschtod von Brittany Maynard

Sterben in Würde – das hieß für die an einem unheilbaren Gehirntumor erkrankte Brittany Maynard, ihren Todeszeitpunkt selbst zu wählen. Wie zuvor öffentlich angekündigt, nahm die 29-Jährige US-Amerikanerin am Wochenende im Kreis ihrer Familie jene tödlichen Medikamente ein, die ihr ein Arzt schon vor Wochen verschrieben hatte. Dies war möglich, weil Maynard in den US-Bundesstaat Oregon gezogen war. Dort ist diese Form von assistierter Selbsttötung aufgrund eines Gesetzes erlaubt – dem sogenannten „Death with Dignity Act“ (Gesetz zum Sterben in Würde)

Der letzte Schritt von Brittany Maynard entfacht die Diskussion weltweit erneut. Was ist menschenwürdiges Sterben? Hat der Mensch überhaupt das Recht, hier einzugreifen? Und: Wo liegt die Grenze zwischen lebensverlängernd und Sterben-verlängernd? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Intensivmediziner Univ.-Prof. Andreas Valentin, der in der Österreichischen Bioethikkommission eine Arbeitsgruppe zum Thema leitet. Die Geschichte von Brittany Maynard werde auf seine Arbeit keine Auswirkungen haben, betont er.

„Es gibt leider immer wieder derart verzweifelte Situationen, in denen ein Mensch trotz aller palliativmedizinischen Möglichkeiten die Selbsttötung wählt. Das Thema darf nicht kleingeredet werden. Dennoch darf der Fokus in öffentlichen Diskussionen nicht an die extremen Ränder dieser Fragestellungen gelegt werden.“ In Österreich sterben pro Jahr etwa 80.000 Menschen, rund 200 davon befinden sich in derartigen Situationen.