Derzeit 69 Schulklassen von 55.000 österreichweit in Quarantäne

Ein Corona-Fall im Bezirk Villach Land führte zu der Schließung einer Schule in Kärnten. In der Mittelschule Feistritz/Drau wurde eine Lehrkraft positiv auf Corona getestet. Weil sie in fünf Klassen unterrichtet hatte, mussten alle Schüler in Quarantäne. Aufgrund des Kontaktes zum Lehrpersonal wurden auch 35 Lehrkräfte häuslich abgesondert. Alle Schüler der fünf Klassen und die Lehrer werden getestet. Da sich alle Lehrer in Quarantäne befinden, musste die Schule komplett geschlossen werden - sieben weitere Klassen sind betroffen. Nun wird auf Distance Learning umgestellt, die Maßnahme gilt für 10 Tage. Das Contact Tracing läuft, heißt es.

