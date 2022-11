Der ukrainische Forscher, der von der Uni Graz gerettet wurde

Hilfreiches Stipendium

Ein weitere Hilfe war das Stipendium der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Mit den JESH-Papieren (Joint Excellence in Science and Humanities) konnte die Med Uni Graz dem Forscher einen Platz und eine Forschungsmöglichkeit zusprechen. Diese war Voraussetzung für eine Genehmigung zum Verlassen des Landes . Durch das JESH-Stipendium konnte Oleksandr Bondarenko sofort nach seiner Ankunft in Österreich sofort in Forschungsarbeiten involviert werden.

Für die weitere Finanzierung des Aufenthaltes in Österreich konnten Gelder des FWF (Fonds zur Förderung wissenschaftlicher Forschung) herangezogen werden. Über ein weiteres FWF-Projekt von Corina Madreiter-Sokolowski wird die wissenschaftliche Tätigkeit von Oleksandr Bondarenko an der Medizinischen Universität Graz bis 2026 gesichert.