Neues Leben mit einer neuen Hand

Oktober 2011 „Drei von fünf Nervenwurzeln, die aus dem Halsnervengeflecht in den Arm führen, waren bei Dieter Sulzbacher ausgerissen“, erzählt Laborleiter Univ.-Prof. Oskar Aszmann von der Uni-Klinik für plastische Chirurgie. Seine Hand hatte keine Funktion mehr – die Signalübertragung vom Gehirn funktionierte nicht mehr.“ Allerdings: Noch waren die Muskeln intakt und nicht verkümmert. „Wir haben ihm vorgeschlagen, Nerven, die für Beugung des Ellbogens verantwortlich sind, zum Teil an jenen abgerissenen Nerv (nervus medianus) anzuschließen, der den Faustschluss auslöst.“ Danach zeigten Tests zur Leitfähigkeit der Nerven, dass alle Voraussetzungen für eine intuitive Steuerung der Prothese gegeben sind. Sulzbacher: „Dann war es für mich überhaupt keine Frage mehr, dass ich die Amputation durchführen will. Ich habe relativ rasch ja gesagt – denn es konnte für mich nur besser werden.“

Sulzbacher .am Tag vor der Amputation im AKH https://images.spunq.telekurier.at/46-53708413.jpg/14.155.806 KURIER / Jeff Mangione …

Jänner 2012 Der Nerventransfer wird am Wiener AKH durchgeführt. Ein Teil der Nerven, die die Ellbogenmuskeln ansteuern, wird künftig auch Signale an die Unterarmmuskulatur senden und so die Steuerung der künftigen Prothese ermöglichen.

21. 6. 2012, Tag der Amputation „Ich bin zuversichtlich. Ich will meine alte Hand nicht mehr, ich weine ihr nicht nach. Ich freue mich auf das, was kommt“, sagt Sulzbacher.

22. 6. 2012, der Tag danach „Das Gewicht der alten Hand fehlt, das ist ein angenehmes Gefühl. Es ist alles so, wie ich es mir vorgestellt habe.“

Sulzbacher mit seiner neuen Prothese https://images.spunq.telekurier.at/46-53708439.jpg/14.155.821 KURIER Jeff Mangione …

Winter 2012 / 2013 Die Prothese des Herstellers Otto Bock wird Dieter Sulzbacher angepasst. „Am Anfang musste ich immer bewusst an die gewünschten Bewegungen denken. Und ich musste trainieren, dass beim Beugen des Ellbogens nicht auch die Hand auf- und zugeht.“ Die Nervensignale werden an die Muskeln übertragen, diese geben elektrische Impulse an die Elektroden der Prothese weiter.

Frühjahr 2013 Sulzbacher führt im Fotostudio vor, wie er ein Glas nehmen, halten und zum Mund führen kann. „Ich kann auch teilweise eine Jacke auf- und zuknöpfen, den Lötkolben und auch andere Gegenstände gut halten. Es war die richtige Entscheidung.“ Im Juni schließt Sulzbacher die HTL für Elektrotechnik ab: „Ich habe viele Erfahrungen gesammelt im Zusammenspiel von Mensch und Technik. Die würde ich gerne in einem neuen Job einsetzen.“ – Chirurg Aszmann: „Die Bewegungen, die er heute ausführen kann, sind unvergleichbar mit jenen seiner verletzen Hand nach dem Unfall.“