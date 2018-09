Benzodiazepine: Einer von vier Erwachsenen nimmt sie langfristig

Meist beginnt es mit gutgemeinten Bemühungen, Angstzustände zu lindern, den Schlaf zu verbessern oder Depressionen zu verringern. Aber Verordnungen für Beruhigungsmittel aus der Klasse der Benzodiazepine können zu einem riskanten Langzeitgebrauch führen: Einer von vier älteren Erwachsenen nimmt die Mittel langfristig statt wie vorgesehen über einen begrenzten Zeitraum, wie eine aktuelle amerikanische Untersuchung zeigt.

Forscher der University of Michigan und der University of Pennsylvania analysierten die Daten von 576 Erwachsenen aus dem sogenannten Pennsylvania-Programm. Dieses Programm unterstützt einkommensschwache ältere Erwachsene bei Medikamentenkosten. Die Teilnehmer hatten ihre erste Benzodiazepin-Verschreibung in den Jahren 2008 bis 2016 erhalten. Ein Jahr später nahmen noch 152 davon weiterhin die Medikamente. Die Studie umfasste nur Personen, deren Benzodiazepine von Nicht-Psychiatern verschrieben wurden, da die Mehrheit der älteren Erwachsenen, die Benzodiazepine verwenden, ihre Rezepte von Hausärzten oder anderen Medizinern, die nicht Psychiater sind, bekommen haben. Sie waren im Schnitt 78 Jahre alt. Laut amerikanischen Empfehlungen sollten die Medikamente selten an Erwachsene über 65 Jahre verschrieben werden.