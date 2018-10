Arbeitsverbot für Chirurg: "Kein Patient zu Schaden gekommen"

Patienten, die Zweifel haben, dass sie vom korrekten Arzt operiert worden sind, sollen sich melden, riet die Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz nach Bekanntwerden der Vorwürfe. Am Dienstag sei die erste Anfrage eingelangt, sagt Pilz auf KURIER-Nachfrage. Ein Fall betrifft den Mann einer mittlerweile verstorbenen Patientin. Nun müssten die entsprechenden Protokolle überprüft werden.

Deutschland ist bei Nebenjobs viel rigider

Braucht es neue Regeln oder Gesetze, um zu verhindern, dass Ärzte Operationsprotokolle fälschen? Im Gesundheitsministerium verneinte man dies auf Anfrage des KURIER.

„Diesem Missbrauch kann nur der Spitalsbetreiber entgegenwirken“, erklärte der Sprecher von Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein.

Es liege am Bund mit einer Grundsatzgesetzgebung die Qualität und die Dokumentationspflicht vorzugeben. Die genauen Details lägen im konkreten Fall aber in der Kompetenz der Länder – sie müssten und sollten die Anstellungsverhältnisse (der Ärzte) regeln.

"Hauptschwerpunkt im öffentlichen Krankenhaus"

In der Schweiz und in Deutschland gab in den vergangenen Jahren eine ganz klare Tendenz, solche Nebentätigkeiten im Vergleich zu früher sehr rigide und streng handzuhaben“, sagt Patientenanwalt Gerald Bachinger. „Großen Krankenhausbetreibern ist es wichtig, dass ihre Ärzte sich voll auf ihre Tätigkeit konzentrieren und gar nicht – oder nur in Ausnahmefällen – auch außerhalb arbeiten.“ Dafür sei es aber notwendig, dass Ärzte ein ausreichend hohes Grundgehalt bekommen.

„Der Hauptschwerpunkt von Ärzten in öffentlichen Spitälern soll ganz klar im öffentlichen Krankenhaus sein“, sagt Bachinger: „Dies muss ähnlich wie in vielen Spitälern in Deutschland auch in Österreich klarer und transparenter geregelt werden.“