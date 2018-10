Falsche OP-Protokolle: Verdacht gegen AKH-Chirurgen erhärtet

Der Verdacht gegen einen Arzt am Wiener Allgemeinen Krankenhaus (AKH), der Operationsprotokolle falsch ausgefüllt haben soll, hat sich erhärtet. Der Mediziner wurde dienstfrei gestellt. Das teilte die Medizinische Universität Wien am Dienstag in einer Aussendung mit.

Nach Angaben der Uni hat die eingerichtete fünfköpfige Sonderkommission heute ihren Bericht vorgelegt. Diese habe auch empfohlen, dienstrechtliche Schritte zu setzen. Darum seien der betroffene Arzt sofort freigestellt und weitere Schritte eingeleitet worden.

Die Sonderkommission besteht laut der Aussendung unter anderem aus dem ehemaligen Leiter einer Universitätsklinik für Chirurgie in Österreich, einem ehemaligen leitenden Chirurgen und aus einem emeritierten Rektor einer medizinischen Universität in Österreich. Sie mussten sich mit einem Fall auseinandersetzen, der im Juli bekannt wurde.